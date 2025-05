Roma-Fiorentina, Pradé: "Arbitro non all'altezza della gara"

Dopo la sfida dell'Olimpico, Daniele Pradé, ds della Fiorentina, non ha nascosto la delusione per il risultato: "Ci è mancato solo il gol. Svilar ha fatto delle parate incredibili. Siamo stati poco lucidi là davanti ed è un peccato perché abbiamo fatto la prestazione. Siamo diventati squadra. Questa sconfitta ci deve dare ancora più motivazione per giovedì e per le prossime tre. Mi dispiace perché la partita era di un livello altissimo mentre la direzione arbitrale non è stata all’altezza della gara. Non ci è piaciuta. Però andiamo a casa con un pugno di mosche".

Cosa chiede ai tifosi per giovedì?

"Ai nostri tifosi chiediamo di fare ciò che hanno fatto oggi. Perché nonostante fossero la minoranza si sentivano solo loro. Giovedì ci aspettiamo quello che sanno fare, niente di più. Giovedì sarà una bolgia e loro ci daranno una mano"