VIDEO - Ranieri sull'ammonizione di Saelemaekers contro il Lecce: "L'ho rimproverato subito. Era disperato e io ci ho messo il carico sopra"

A due giorni da Roma-Juventus, partita valida per la trentunesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sull'ammonizione rimediata da Alexis Saelemaekers contro il Lecce, che è costata al belga la squalifica nel prossimo turno di campionato. Ecco le sue parole: "L'ho rimproverato subito, ce lo avevo davanti. Lui era disperato e io ci ho messo il carico sopra".