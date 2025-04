VIDEO - Ranieri sul rinnovo di Svilar: "Vuole restare, sono convinto che si concluderà con una soddisfazione reciproca"

Alla vigilia della partita contro l'Hellas Verona, valida per la trentatreesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico della Roma si è soffermato sul trattativa per il rinnovo di Mile Svilar: "Vuole restare qui, il suo procuratore fa il suo lavoro e noi il nostro. Sono convinto che alla fine si concluderà con una soddisfazione reciproca".