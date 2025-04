VIDEO - Ranieri su Dybala: "L'infortunio non ha cambiato le nostre decisioni. Contiamo su di lui anche per il prossimo anno"

A due giorni da Roma-Juventus, partita valida per la trentunesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sull'infortunio e sul futuro di Paulo Dybala. Ecco le sue parole: "Non ha cambiato di una virgola le nostre impressioni, decisioni e volontà su di lui. Paulo è un giocatore importante per noi e ci contiamo tantissimo anche per il prossimo campionato".