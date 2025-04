VIDEO - Ranieri 'spegne' il sogno Champions: "È impossibile, siamo onesti con i tifosi"

Alla vigilia della partita contro l'Hellas Verona, valida per la trentatreesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico della Roma si è soffermato sulle scarse possibilità dei giallorossi di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League: "Lei scommetterebbe un euro sulla Champions della Roma? Lo vuole perdere... Siamo onesti, se raggiungiamo la Champions League è perché le altre sbragano e noi facciamo un capolavoro. Siamo seri con i tifosi, non è possibile...".