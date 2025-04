VIDEO - Ranieri e le 'bugie' degli ultimi giorni: "Mai raccontate!". E su Roma-Juventus: "Ho bisogno di 11 giocatori che lottino su ogni pallone"

A due giorni da Roma-Juventus, partita valida per la trentunesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso ha risposto in modo netto alla domanda 'Negli ultimi 20 giorni quante bugie ci ha raccontato?': "Lei ritorna su quel discorso (legato al nuovo allenatore, ndr). Non vi date per vinti... Nessuna bugia!".

Successivamente si è soffermato su un aspetto tattico, ovvero sull'eventuale inserimento di un palleggiatore in più a centrocampo: "Io ho bisogno di 11 giocatori che lottino su ogni pallone, dovremo correre e lottare a prescindere dal palleggiatore".