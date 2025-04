VIDEO - Lo sfogo di Ranieri dopo l'ennesimo gol subito da calcio piazzato: "Sono molto deluso e arrabbiato. Ci manca scaltrezza, dobbiamo lavorare di più"

Alla vigilia della partita contro l'Hellas Verona, valida per la trentatreesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico della Roma si è soffermato sulle numerose distrazioni sui calci piazzati, come accaduto anche nel derby contro la Lazio: "Sono molto deluso e arrabbiato, dobbiamo lavorare di più. Alcune volte ci manca la scaltrezza e l'essere determinati a non far entrare l'avversario in area. E' tutta questione di carattere e allenamento, in alcuni momenti pensiamo di andare a prendere la palla da soli e non funziona così. Dobbiamo ricompattarci, abbiamo preso troppi gol sui piazzati".