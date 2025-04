Roma-Verona, i convocati di Ranieri: out Nelsson (FOTO)

Dopo l'1-1 nel derby, la Roma ospita il Verona domani sera allo Stadio Olimpico nella 33esima giornata di campionato per continuare la corsa a un posto europeo. Dopo la rifinitura e la conferenza stampa, Claudio Ranieri ha diramato l'elenco dei giocatori convocati: out Nelsson, assente per un problema al piede, e Saud oltre a Dybala. Regolarmente presenti El Shaarawy, Dovbyk e Gollini, che ieri hanno svolto allenamento differenziato a Trigoria.