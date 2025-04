Roma-Juventus, striscione della Curva Sud in ricordo del magazziniere Timpieri: "Una vita dedicata a quei colori come i romanisti veri" (FOTO)

Allo Stadio Olimpico va in scena la partita tra Roma e Juventus, valida per la trentunesima giornata di Serie A. Nel corso del primo tempo la Curva Sud ha voluto ricordare Luigi Timperi, storico magazziniere del club giallorosso scomparso nella giornata di ieri: "Una vita dedicata a quei colori come i romanisti veri... Addio Luigi Timpieri", recita lo striscione.