Roma-Juventus, Ranieri e le indicazioni a Dovbyk dopo l'ennesimo assist di tacco: il mister mostra all'attaccante come proteggere il pallone

Allo Stadio Olimpico va in scena la partita tra Roma e Juventus, valida per la trentunesima giornata di Serie A. Nel corso del primo tempo c'è stato un curioso siparietto tra Claudio Ranieri e Artem Dovbyk: all'ennesimo assist di prima di tacco del centravanti, l'allenatore ha chiesto e mostrato a gesti all'ucraino di proteggere il pallone e appoggiare al compagno. L'attaccante recepisce il messaggio e mette in pratica la spiegazione del mister, scaturendo la pericolosa azione che ha portato al palo colpito di testa da Stephan El Shaarawy.