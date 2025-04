Roma-Juventus in chiaro su DAZN, il club giallorosso: "Soddisfatti per la trasmissione gratuita del match. Il supporto dei tifosi è da sempre il nostro cuore pulsante" (COMUNICATO)

Grande novità per i tifosi della Roma: il big match contro la Juventus, valido per la trentunesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, sarà visibile in chiaro su DAZN. La società giallorossa ha espresso tutta la sua soddisfazione tramite un comunicato ufficiale: "L’AS Roma esprime la sua soddisfazione per la trasmissione gratuita, in chiaro, su DAZN della partita Roma-Juventus. Il supporto incrollabile dei nostri tifosi, sia dall’Olimpico sia da casa, è da sempre il cuore pulsante del nostro Club. Forza Roma!".

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE