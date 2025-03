Roma-Juventus: gara visibile gratis su Dazn

Al via un aprile di fuoco per la Serie A Enilive e mentre si entra sempre di più nel vivo del campionato, Dazn annuncia il nuovo match di Serie A che trasmetterà gratuitamente: sarà il big match Roma-Juventus, in programma domenica 6 aprile alle 20:45, la quinta e ultima partita della stagione 2024/25 di Serie A trasmessa in chiaro dalla piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo.

Una sfida decisiva per scalare posizioni in classifica e continuare la rincorsa verso le competizioni europee: mentre la Roma di Ranieri arriva da uno slancio di ben sette vittorie consecutive in campionato, ultima delle quali l'1-0 con il Lecce, i bianconeri stanno invece affrontando una fase di transizione. Dopo la vittoria con il Genoa, sono ancora più grandi le aspettative per Igor Tudor, ex difensore croato che ha indossato anche la maglia bianconera, chiamato a rivitalizzare la Juventus per portarla almeno al quarto posto della classifica in campionato. Ora si gioca il tutto per tutto. Con la Juventus in quinta posizione e la Roma in sesta, le due sono distanti appena 3 punti, pronte a darsi battaglia in un posticipo domenicale che promette grandi emozioni e spettacolo in campo.

A raccontare ogni momento di questa attesissima sfida sarà Pierluigi Pardo, affiancato dal commento tecnico di Dario Marcolin. Dal campo, collegamento alle 19:45 con Diletta Leotta che accompagnerà i tifosi nell'atmosfera pre-match e si alternerà nel post partita con Giorgia Rossi in collegamento dallo studio del Dazn Serie A Show, che ospiterà lo special guest Gigi Buffon, ex portiere della Juventus e attuale capo delegazione della Nazionale Italiana, che con la sua esperienza sul campo potrà analizzare, insieme ai talent di Dazn Andrea Stramaccioni e Ciro Ferrara, il big match e la 31 esima giornata di Serie A, offrendo il suo punto di vista su questo campionato davvero avvincente. Roma-Juventus, quinta e ultima partita della stagione 2024/25 trasmessa in chiaro su Dazn, si inserisce nel pacchetto dei diritti Tv acquisito da Dazn che permette di trasmettere in modalità gratuita fino a 5 partite di Serie A su un totale di 380 per ogni stagione, con l'obiettivo di coinvolgere un numero sempre più ampio di appassionati del grande calcio italiano.