Roma-Juventus: El Shaarawy partirà titolare. Pellegrini recuperato per la panchina

Questa sera alle ore 20:45 andrà in scena l'attesissima partita tra Roma e Juventus, valida per la trentunesima giornata di Serie A. Come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, Claudio Ranieri ha deciso di puntare su Stephan El Shaarawy: il 'Faraone' partirà infatti dal primo minuto e, molto probabilmente, agirà sulla fascia destra a causa della squalifica di Alexis Saelemaekers.

Buone notizie per Ranieri. Come riportato dal sito, Lorenzo Pellegrini ha parzialmente recuperato dopo il duro colpo al polpaccio ricevuto in allenamento: il capitano non partirà titolare ma siederà comunque in panchina.

