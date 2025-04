ROMA-JUVENTUS: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Dopo la vittoria a Lecce, la Roma prosegue la rincorsa in campionato con una delle sfide più sentite e importanti della stagione. Questa sera alle 20:45, lo Stadio Olimpico sarà il teatro del big match contro la Juventus, valido per la 31ª giornata di Serie A. Una partita cruciale per le ambizioni europee dei giallorossi contro una Juventus rinnovata dalla guida di Tudor. Ci si attende una Roma determinata a sfruttare il sostegno dei suoi tifosi per conquistare punti pesanti.

Mister Ranieri come sempre non ha dato indicazioni sulla formazione ma, davanti a Svilar, la linea difensiva dovrebbe vedere Mancini affiancato da Celik e Ndicka. Sulle fasce agiranno probabilmente Angeliño e El Shaarawy. A centrocampo, Koné e Paredes sembrano i favoriti (ma attenzione a Cristante), mentre la coppia alle spalle di Dovbyk dovrebbe essere composta da Soulé e Baldanzi.

DOVE VEDERE ROMA-JUVENTUS IN TV E IN STREAMING

La sfida tra Roma e Juventus sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN. Eccezionalmente per questa partita, DAZN offrirà anche la visione gratuita 'in chiaro' (fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti) previa semplice registrazione con email sulla piattaforma (sito o app). Gli abbonati sia a DAZN che a Sky potranno seguire la partita anche tramite Zona DAZN attivando l'opzione sul proprio decoder Sky (canale 214). La gara sarà ovviamente disponibile anche sul sito DAZN e tramite l'app DAZN per dispositivi mobili per gli abbonati paganti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Angeliño, Koné, Paredes, El Shaarawy; Soulé, Baldanzi; Dovbyk.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; Vlahovic.

LE QUOTE

ROMA-JUVENTUS 1 X 2 EUROBET 2.55 3.00 3.00 SISAL 2.45 3.25 3.00 PLANETWIN365 2.57 3.00 2.95 SNAI 2.55 2.90 3.05

