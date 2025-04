Lazio, Nuno Tavares salta il derby: lesione di primo grado all’adduttore della coscia sinistra

Enorme tegola per la Lazio di Marco Baroni: Nuno Tavares salterà il Derby della Capitale del 13 aprile a causa di un infortunio. Il terzino sinistro portoghese era appena rientrato da un infortunio e nell'ultima partita contro l'Atalanta si è accasciato nuovamente a terra per un ulteriore problema muscolare. Come riportato dal portale che si occupa della squadra biancoceleste, il calciatore si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore della coscia sinistra. Tavares resterà ai box 15/20 giorni, motivo per cui non ci sarà contro la Roma.

