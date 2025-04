Atalanta-Lazio: problema muscolare per Nuno Tavares, da valutare in vista del derby. Gigot lascia il campo zoppicando

Tegola per Marco Baroni. Al minuto 33 di Atalanta-Lazio, partita valida per la trentunesima giornata di Serie A, Nuno Tavares è stato costretto a fermarsi a causa di un problema muscolare. Il terzino portoghese, non al meglio della condizione dato che era appena rientrato da un infortunio, si è accasciato a terra e si è coperto il volto con la maglietta dopo aver provato uno scatto. Da valutare, quindi, in vista del derby contro la Roma del 13 aprile.

Al 69' Baroni ha deciso di sostituire anche Samuel Gigot, il quale aveva richiamato lo staff medico per un problema fisico pochi minuti prima. Nonostante le rassicurazioni del difensore centrale, l'allenatore ha preferito sostituirlo e il calciatore ha lasciato il campo leggermente zoppicante.