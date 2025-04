Juventus, focus su lavoro atletico e partitelle in vista della Roma: allenamento differenziato per Cambiaso e Douglas Luiz

La Juventus continua a lavorare in vista del big match contro la Juventus, valido per la trentunesima giornata e in programma domenica 6 aprile alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Oltre all'assenza di Federico Gatti (out contro i giallorossi), Igor Tudor deve valutare le condizioni di Andrea Cambiaso e Douglas Luiz, i quali hanno svolto nuovamente un lavoro differenziato e sono da valutare in vista del match. Ecco il report dell'allenamento odierno: "Focus sul lavoro atletico: oggi la Juve è andata di corsa alla Continassa, per intensificare la preparazione verso la trasferta all’Olimpico di Roma nel prossimo weekend. Il gruppo si è ritrovato al mattino e, oltre a quanto appena anticipato, ha concluso la sessione con una serie di partitelle in campo. Prima dell’allenamento, un bel momento per i giocatori, accolti al Training Center dai ragazzi delle Juventus Academy di Qatar, Dubai e Abu Dhabi. Domani il piano di lavoro prevede doppia seduta, al mattino e al pomeriggio".

(juventus.com)

