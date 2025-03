Juventus, Gatti salta il match contro la Roma: frattura composta della diafisi del perone sinistro

Tegola per la Juventus di Igor Tudor. Federico Gatti, difensore centrale della Vecchia Signora, si era infortunato nel corso della partita contro il Genoa e nella mattinata odierna si è sottoposto a degli esami strumentali, che hanno evidenziato la frattura composta della diafisi del perone sinistro. Il calciatore dovrà rimanere ai box per circa un mese, motivo per cui salterà il big match di domenica contro la Roma. Ecco il report medico: "Federico Gatti, uscito durante il primo tempo della gara contro il Genoa a seguito di un forte trauma contusivo alla gamba sinistra, questa mattina è stato sottoposto presso il J | medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami radiologici eseguiti hanno evidenziato la presenza di una frattura composta della diafisi del perone".

(juventus.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE