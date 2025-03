Juventus-Genoa, Gatti sostituito dopo un duro colpo al polpaccio sinistro: da valutare in vista della Roma

Attimi di apprensione in casa Juventus per le condizioni di Federico Gatti. Il difensore centrale della Vecchia Signora è stato infatti sostituito al minuto 27 della partita contro il Genoa a causa di un colpo al polpaccio della gamba sinistra dopo un duro contatto con Andrea Pinamonti avvenuto al 12'. Il calciatore è rimasto in campo per altri 15 minuti, prima di alzare bandiera bianca e chiedere definitivamente il cambio. Da valutare quindi le sue condizioni in vista della sfida contro la Roma, valida per la trentunesima giornata di Serie A e in programma domenica 6 aprile alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico.