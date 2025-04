La Fiorentina, prossima avversaria della Roma in campionato nella 35ª giornata, è tornata ad allenarsi. In vista della semifinale di Conference League contro il Betis, il tecnico Palladino recupera due pedine importanti: Moise Kean (fermo per motivi personali) e Andrea Colpani (reduce da problemi fisici) sono tornati ad allenarsi regolarmente con il gruppo.

Entrambi saranno quindi disponibili per la sfida europea di giovedì e per la successiva gara di Serie A contro i giallorossi.