Roma in viaggio verso Lecce: assenti Celik, Rensch e Abdulhamid. Nemmeno Dybala è con la squadra (FOTO e VIDEO)

Domani alle ore 20:45 la Roma affronterà allo Stadio Via del Mare il Lecce di Marco Giampaolo in occasione della partita valida per la trentesima giornata di Serie A. Dopo aver svolto l'allenamento di rifinitura a Trigoria, i giallorossi sono in viaggio verso la città salentina. Claudio Ranieri dovrà affrontare una grande emergenza sulla fascia destra, dato che non sono con la squadra Zeki Celik, Devyne Rensch e Saud Abdulhamid a causa di infortuni. Nemmeno Paulo Dybala, come previsto, è partito con il gruppo ed è rimasto nella Capitale.