Lecce-Roma, i convocati di Ranieri: Celik non recupera, out anche Rensch e Abdulhamid. C'è Salah-Eddine (FOTO)

Domani alle ore 20:45 la Roma affronterà il Lecce allo Stadio Via del Mare nel match valido per la trentesima giornata di Serie A e Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro i salentini. Nell’elenco non compare Zeki Celik, il quale non ha ancora pienamente recuperato nonostante si sia allenato parzialmente con il resto del gruppo, mentre è confermata la presenza di Anass Salah-Eddine dopo l'infiammazione tendinea alla pianta del piede rimediata in nazionale. Assenti, invece, Devyne Rensch (lesione all'adduttore della coscia sinistra), Saud Abdulhamid (lesione alla coscia durante la sosta delle nazionali) e l'indisponibile Paulo Dybala (stagione finita).

L'elenco completo dei convocati

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar;

Difensori: Angelino, Hummels, Mancini, Ndicka, Nelsson, Salah-Eddine, Sangaré;

Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, Gourna-Douath, Koné, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers;

Attaccanti: Dovbyk, El Shaarawy, Shomurodov, Soulé.