Lecce-Roma, attimi di tensione all'esterno dello Stadio Via del Mare: intervento delle forze dell'ordine per evitare lo scontro tra tifoserie (VIDEO)

Momenti di tensione al Via del Mare a circa un'ora dal fischio d'inizio di Lecce-Roma. [...] Un gruppo di circa 200 ultras salentini si sarebbe diretto verso il settore ospiti a volto coperto e armati di bastoni, fumogeni e bottiglie di vetro per cercare il contatto con i circa 1000 romanisti. Solo il massiccio schieramento di forze dell'ordine ha evitato il peggio, ma gli ultras di casa hanno comunque provato a forzare il blocco disposto dalla polizia: ne è scaturito un fitto lancio di cocci di bottiglia e fumogeni, ma - al momento - non si hanno notizie di feriti. Un tifoso giallorosso sarebbe stato fermato dalla Digos e portato in Questura. [...]

(gazzetta.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE