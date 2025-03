LECCE-ROMA: le probabili formazioni. Hummels e Koné dal 1’, Pellegrini-Soulé alle spalle di Dovbyk (FOTO)

La Roma torna in campo dopo la sosta per le nazionali e oggi alle ore 20:45 affronterà il Lecce di Giampaolo in occasione del match valido per la trentesima giornata di Serie A. I capitolini si trovano al settimo posto in classifica con 49 punti, mentre i salentini sono diciassettesimi a quota 25.

Mister Ranieri non ha molti dubbi di formazione: a difesa della porta di Svilar ci sarà il trio Mancini-Hummels-Ndicka, sulla fascia sinistra Angelino e sulla destra Saelemaekers (out per infortunio Celik, Rensch e Salah-Eddine). A centrocampo pronta la coppia Koné-Cristante, mentre sulla trequarti Pellegrini e Soulé agiranno alle spalle di Dovbyk.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LECCE: Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente.

A disp.:

All.: Giampaolo.

ROMA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

A disp.:

All.: Ranieri.

Arbitro: Manganiello. Assistenti: Preti - Moro. IV Uomo: Cosso. VAR: Di Paolo. AVAR: Ghersini.

PREPARTITA

18:36 - Ecco una panoramica dello Stadio Via del Mare a poco più di due ore dal calcio d'inizio del match.