Lecce, ripresa in vista della Roma: Pierret e Sala tornano ad allenarsi in gruppo

Sabato 29 marzo alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Via del Mare la partita tra Lecce e Roma, valida per la trentesima giornata di Serie A. Claudio Ranieri ha concesso tre giorni di riposo alla squadra e domani è fissata la ripresa degli allenamenti, mentre i salentini sono tornati al lavoro già nella giornata odierna e l'allenatore Marco Giampaolo ha recuperato Balthazar Pierret e Marco Sala. Ecco il report dell'allenamento: "Il lavoro dei giallorossi è ripreso oggi pomeriggio con una seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA. Assenti i sette calciatori impegnati con le rispettive Nazionali: Berisha, Burnete, Coulibaly, Gaspar, Helgason, Krstović e Ramadani. Pierret e Sala, assenti a Genova per uno stato febbrile, si sono allenati regolarmente in gruppo. Nella giornata di domani la squadra sosterrà una doppia sessione di allenamento sempre ad Acaya".

(uslecce.it)

