Trigoria, Ranieri concede alla squadra tre giorni liberi: ripresa degli allenamenti fissata a giovedì

La Roma batte 1-0 il Cagliari grazie alla zampata di Artem Dovbyk e conquista la sesta vittoria consecutiva in campionato, avvicinandosi sempre di più al quarto posto in classifica. La sfida odierna era l'ultima prima della sosta per le nazionali, motivo per cui Claudio Ranieri ha deciso di concedere alla squadra tre giorni liberi: la ripresa degli allenamenti al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria è quindi fissata a giovedì, quando inizierà la preparazione in vista della sfida contro il Lecce (in programma il 29 marzo alle ore 20:45).