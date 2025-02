Venezia-Lazio, Di Francesco: "Mandas, Isaksen e Zaccagni migliori in campo? Hanno votato solo i laziali..."

Alle ore 15 è andata in scena la partita tra Venezia e Lazio, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e terminata con il punteggio di 0-0. A fine match i tifosi hanno votato tramite un sondaggio su DAZN i migliori in campo (uno per ruolo) e nell'elenco erano presenti ben tre calciatori biancocelesti (il difensore Idzes l'unico dei padroni di casa), ovvero il portiere Mandas, il centrocampista Zaccagni e l'attaccante Isaksen. Eusebio Di Francesco, allenatore dei lagunari, ha ironizzato su queste scelte: "Tre candidati su quattro sono calciatori della Lazio? Qualcosa non torna vedendo la partita...". "Sono i voti dei telespettatori", spiegano dallo studio della piattaforma streaming. Arriva quindi la battuta del tecnico: "Ahhh, allora hanno votato tutti i tifosi laziali...".

(DAZN)