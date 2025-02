Si ferma la Lazio, che sul campo del Venezia di Di Francesco non va oltre lo 0-0. La squadra di Baroni sale a quota 47 scavalcando momentaneamente la Juventus al quarto posto. Nell'altra sfida buona la prima per Chivu sulla panchina del Parma, che batte 2-0 il Bologna con le reti di Bonny e Sohm. In caso di vittoria sul Monza, la Roma ha l'occasione di accorciare a -1 dai rossoblu.