Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Napoli, sfida valida per la 23esima giornata di campionato. In panchina, a disposizione di Claudio Ranieri, c'è anche Samuel Dahl. Il terzino classe 2003 è molto vicino a lasciare la Roma in questa sessione di calciomercato e a vestire la maglia del Benfica.