LIVE - Calciomercato Roma, Benfica in chiusura per Dahl: in giornata la definizione del prestito con diritto di riscatto, c'è il sì del giocatore

La Roma è al lavoro per completare ulteriori operazioni in questi ultimi giorni di mercato e tra i possibili partenti c'è anche Samuel Dahl. Arrivato in estate nella Capitale, il giovane terzino svedese potrebbe già lasciare il club giallorosso e sulle sue tracce ci sono Besiktas e Benfica, con il club portoghese in vantaggio. Ecco tutti gli aggiornamento in diretta sulla trattativa.

LIVE

10:19 - Secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, Benfica e Roma sono nella fase finale della trattativa. Gli agenti di Dahl sono al lavoro per colmare la leggera distanza tra le parti e l'operazione sarà in prestito con diritto di riscatto. Il calciatore ha già detto sì ai portoghesi.

#Benfica e #ASRoma sono alle schermaglie finali della trattativa per #Dahl. Agenti al lavoro per colmare la leggera distanza tra le parti di un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Lo svedese ha già detto sì ai portoghesi #calciomercato @tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) February 2, 2025

09:43 - Come riporta sul suo account X il giornalista esperto in calciomercato Fabrizio Romano, Dahl è sempre più vicino al Benfica. L'accordo verbale è stato quasi raggiunto e oggi verranno sistemati gli ultimi dettagli.

?? EXCL: Benfica are closing in on Andrea Belotti and Samuel Dahl deals. Verbal agreements almost reached to sign Italian striker and Swedish fullback from Como and Roma. Final details to be sorted today. ?? pic.twitter.com/U76XaqiGnn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2025

09:38 - Come rivelato dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, il Besiktas ha presentato un'offerta di prestito gratuito con diritto di riscatto per Dahl, mentre la proposta del Benfica comprende un prestito oneroso. Nonostante il calciatore abbia un accordo con i bianconeri, la Roma sta spingendo il terzino ad accettare l'offerta dei portoghesi per incassare maggiore denaro.