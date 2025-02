Roma in viaggio verso Parma: presente Pisilli. Dybala e Rensch restano a Trigoria (FOTO e VIDEO)

Domani alle ore 18 la Roma affronterà allo Stadio Tardini il Parma in occasione della partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Dopo aver svolto l'allenamento di rifinitura a Trigoria, i giallorossi sono in viaggio per raggiungere la città emiliana. Presente con il gruppo Niccolò Pisilli nonostante il fastidio alla caviglia accusato nei giorni scorsi, mentre Devyne Rensch e Paulo Dybala sono rimasti a Trigoria per problemi fisici.

