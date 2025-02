Parma-Roma, i convocati di Ranieri: assenti Dybala e Rensch, ok Pisilli (FOTO)

Domani alle ore 18 la Roma affronterà il Parma nel match valido per la venticinquesima giornata di Serie A e Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro i crociati. Nell’elenco non compaiono Devyne Rensch (lieve stiramento adduttore della coscia destra) e soprattutto Paulo Dybala, il quale non prenderà parte alla gara a causa della forte contusione al ginocchio sinistro rimediata contro il Porto. Out anche lo squalificato Cristante. Regolarmente convocato, invece, Niccolò Pisilli nonostante il fastidio alla caviglia.

L'elenco completo dei convocati

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar;

Difensori: Abdulhamid, Angelino, Celik, Hummels, Mancini, Ndicka, Nelsson, Salah-Eddine;

Centrocampisti: Baldanzi, Gourna-Douath, Koné, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers;

Attaccanti: Dovbyk, El Shaarawy, Shomurodov, Soulé.