Inter, Zalewski: "Una montagna russa di emozioni. Ringrazio la società per la stima"

INTER TV - Passato dalla Roma all'Inter in prestito con diritto di riscatto, Nicola Zalewski ha fatto il suo esordio durante il derby tra Milan e Inter terminato 1-1. Nel gol del pareggio nerazzurro c'è anche la sua firma con la sponda per la rete di de Vrij. Dopo il match l'esterno ha parlato ai microfoni del canale tematico: "Ci sono tante emozioni in questi due giorni. Un po' una montagna russa di emozioni. Ieri abbiamo cercato di fare tutto entro mezzanotte per essere disponibile oggi. Per fortuna è andata bene ed è servito a qualcosa. Avevo già parlato con il mister, aveva fatto degli apprezzamenti. Posso solo ringraziare la società per la stima che nutre nei miei confronti. Ho trovato un gruppo eccellente, si vede anche da fuori. Abbiamo giocato tante volte qui con la Roma, si vede che il gruppo è positivo e ci crede fino alla fine. È successo anche oggi, per fortuna sono riuscito ad aiutare la squadra. Assist? Sono qui per questo. Il mister mi ha chiamato qui per questo. Cerco sempre di aiutare la squadra. Non mollerò assolutamente un centimetro".