Serie A, Milan-Inter 1-1: pareggio in extremis per i nerazzurri. Esordio e assist per Zalewski

A San Siro va in scena il derby di Milano, valido per la 23esima giornata di campionato: termina 1-1 tra Milan e Inter. I rossoneri passano in vantaggio allo scadere del primo tempo con la rete di Reijnders. Al 76' c'è il debutto di Nicola Zalewski: l'esterno, passato dalla Roma all'Inter in prestito con diritto di riscatto, è stato inserito nel corso dalla ripresa da Inzaghi al posto di Dimarco. E proprio Zalewski è protagonista nell'azione del pareggio dell'Inter in pieno recupero: il polacco fa sponda per la rete di de Vrij.