Fiorentina, la nota su Kean: trauma cranico, in ospedale per accertamenti

Paura in casa Fiorentina per Moise Kean nel corso del match perso in casa del Verona. L'attaccante, dopo un colpo subito alla testa, è tornato in campo e si è accasciato a terra, successivamente ha lasciato il terreno di gioco in barella. La Fiorentina ha diramato una nota ufficiale per dare aggiornamenti sulle condizioni di Kean: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean, nel corso della partita contro il Verona, ha riportato un trauma cranico. Il calciatore è in ospedale per accertamenti".

