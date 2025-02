Serie A, Verona-Fiorentina 1-0: Bernede decide il match. Attimi di paura per Kean: l'attaccante esce per un colpo alla testa (VIDEO)

Risultato deludente per la Fiorentina di Palladino, il terzo di fila. I viola giocavano sul campo dell'Hellas Verona e cercavano tre punti per continuare la rincorsa alle parti nobili della classifica, ma Kean e compagni hanno perso 0-1: Bernede ha deciso il match con un guizzo su una palla vacante in area al 94'. Tre punti importanti per il Verona, che sale così a quota 26.

Attimi di paura durante il match, quando Kean a distanza di qualche minuto dopo un colpo subito alla testa si è accasciato a terra ed è stato sostituito, lasciando il campo in barella.