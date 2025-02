Fiorentina, Kean dimesso dall'ospedale dopo il trauma cranico: test clinici e diagnostici negativi (COMUNICATO)

Buone notizie per la Fiorentina di Raffaele Palladino. Nel corso della partita contro l'Hellas Verona Moise Kean si era accasciato improvvisamente a terra in seguito a un forte colpo alla testa (con conseguente taglio sul sopracciglio) dopo uno scontro di gioco ed è stato portato via in barella. Il centravanti della Nazionale ha riportato un trauma cranico e, dopo essersi recato in ospedale, è stato dimesso nella notte. Ecco il report medico della Viola: "ACF Fiorentina comunica che Moise Kean, nella notte, è stato dimesso dall’ospedale di Verona e ha fatto rientro a Firenze. I test clinici e diagnostici effettuati sono risultati tutti negativi".

(acfiorentina.com)

