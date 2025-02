Como-Napoli, Fabregas ammonito: era diffidato, non sarà in panchina contro la Roma

Alle ore 12:30 è andata in scena la partita tra Como e Napoli, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e terminata a sorpresa con il risultato di 2-1 in favore dei padroni di casa. La gioia di Cesc Fabregas è stata però smorzata dall'ammonizione per proteste ricevuta al minuto 59: l'allenatore era infatti diffidato, motivo per cui in seguito a questo cartellino giallo salterà la partita di domenica contro la Roma per squalifica.