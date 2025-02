Serie A, colpo Como: battuto 2-1 il Napoli, decide Diao. Inter prima in classifica, Conte a secco di vittorie da 4 partite

Alle ore 12:30 è andata in scena la partita tra Como e Napoli, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e terminata a sorpresa con il risultato di 2-1 in favore dei padroni di casa. La gara inizia subito in salita per gli uomini di Conte a causa di un rocambolesco autogol di Rrahmani, il quale sbaglia il retropassaggio e beffa Meret. Al 17' arriva la reazione dei partenopei con Raspadori, ma al minuto 77 il solito Diao segna la rete del definitivo sorpasso. In seguito a questa sconfitta il Napoli, a secco di vittorie da 4 partite consecutive, resta a 56 punti e viene scavalcato dall'Inter (prima a +1), mentre il Como sale al tredicesimo posto a quota 28. La prossima giornata ci sarà proprio il big match tra Napoli e Inter e gran parte della corsa scudetto passerà proprio da lì.