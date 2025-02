Atalanta-Torino, Milinkovic-Savic: "Ho ricevuto insulti razzisti dai tifosi bergamaschi. Mi hanno chiamato zingaro e serbo di m***a"

Alle ore 18 è andata in scena la partita tra Atalanta e Torino, valida per la ventitreesima giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 1-1. La Dea ha sbloccato la gara al 35' con Djimsiti e cinque minuti più tardi ha risposto Maripan. Il migliore in campo è stato però Milinkovic-Savic, il quale ha ipnotizzato Retegui dal dischetto con un grande intervento. Dopo il rigore il portiere ha ricevuto numerosi insulti dai tifosi dell'Atalanta e nel postpartita ha denunciato quanto accaduto ai microfoni della piattaforma streaming: "Gli insulti nel calcio ci sono sempre stati, ma questa volta sono stato apostrofato come zingaro e serbo di m***a. Inoltre mi hanno tirato anche degli oggetti, quindi mi sono girato e li ho guardati. Poi l’arbitro ha ammonito me perchè pensava li avessi provocati. Il razzismo non deve esserci, non è il modo giusto per affrontare lo sport. I tifosi devono pensare alla loro squadra".

(DAZN)