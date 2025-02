Serie A, il Torino ferma l'Atalanta sull'1-1: Maripan risponde a Djimsiti. Retegui fallisce un rigore al 74'

Alle ore 18 è andata in scena la partita tra Atalanta e Torino, valida per la ventitreesima giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 1-1. La Dea ha sbloccato la gara al 35' con Djimsiti, ma cinque minuti più tardi è arrivato il pareggio di Maripan. I padroni di casa hanno avuto l'opportunità per vincere il match al 74' con Retegui, ma l'attaccante si fa ipnotizzare dal dischetto da una grande parata di Milinkovic-Savic. In seguito a questo risultato l'Atalanta resta terza in classifica e sale a 47 punti, mentre il Torino diventa undicesimo a quota 27 e si porta a -3 dalla Roma nona.