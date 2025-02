Atalanta-Torino, Gasperini: "VAR? Dobbiamo capire chi è l'arbitro, quello in campo non conta più nulla. Falli di mano? Non si capisce niente..."

Alle ore 18 è andata in scena la partita tra Atalanta e Torino, valida per la ventitreesima giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 1-1. La Dea ha sbloccato la gara al 35' con Djimsiti e cinque minuti più tardi ha risposto Maripan. Al termine della gara Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming e ha criticato l'arbitraggio, contestando soprattutto il rigore non assegnato dopo un tocco di mano in area da parte di Coco. Ecco le sue parole: "Ci è stato tolto il gol con Bellanova, c’era anche un rigore significativo e ne abbiamo sbagliato anche uno. Dobbiamo capire chi è l’arbitro, se è quello in campo o quello che è al VAR. Ormai dobbiamo concentrarci su quello che è al VAR, perché quello che è in campo non conta più niente. Falli di mano? Ormai non si capisce più niente, vale tutto...".

(DAZN)