VIDEO - Ranieri sul divieto di trasferta imposto ai tifosi romanisti: “Dispiace tantissimo, per noi sono troppo importanti. Spero si possa fare qualcosa"

A due giorni da Bologna-Roma, partita valida per la ventesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Renato Dall'Ara, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sul divieto di trasferta imposto ai sostenitori residenti nella Regione Lazio. Ecco le sue parole: "Mi dispiace che i nostri tifosi non possano venire, per noi sono troppo importanti. Mi auguro che si possa fare qualcosa".