Bologna-Roma: i tifosi residenti nel Lazio potranno chiedere il rimborso fino al 16 gennaio

Niente trasferta di Bologna per i tifosi giallorossi residenti nel Lazio. Una decisione presa dal CASMS e accolta dal prefetto di Bologna. I tifosi romanisti che hanno già acquistato il biglietto, possono comunque chiedere il rimborso, come comunicato da Vivaticket: "Il BFC comunica che i biglietti acquistati nel settore ospiti potranno essere utilizzati solo da persone NON residenti nel Lazio. I residenti nel Lazio non potranno partecipare all'evento e potranno chiedere il rimborso fino al 16/01/2025 al seguente link: https://shop.vivaticket.com/it/rimborsi."