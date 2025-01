Roma in partenza per Bologna: presenti anche Celik e Ryan (FOTO e VIDEO)

Domani alle ore 18 allo Stadio Renato Dall'Ara andrà in scena il match tra Bologna e Roma, valido per la ventesima giornata di Serie A. La squadra giallorossa è in partenza in questo momento per il capoluogo dell'Emilia-Romagna e sono presenti anche Mehmet Zeki Celik e Mathew Ryan, tornati a disposizione dopo l'assenza nel derby. Prima chiamata, invece, per il centrocampista della Primavera Alessandro Romano.

VAI AL VIDEO