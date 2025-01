Alla vigilia della sfida contro il Bologna, Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati per il match di domani pomeriggio. Ad eccezione di Bryan Cristante, tutti a disposizione del tecnico giallorosso. Tornano tra i convocati anche Zeki Celik e Mathew Ryan, che avevano dato forfait per il derby. Prima chiamata per il centrocampista classe 2006 Alessandro Romano.