Genoa-Parma, infortunio al flessore della coscia destra per Badelj: a forte rischio la presenza contro la Roma

Tegola per il Genoa di Vieira. Al minuto 44 della partita contro il Parma, valida per la ventesima giornata di Serie A, Milan Badelj si è accasciato a terra per un problema muscolare e si è immediatamente toccato il flessore della coscia destra. Il centrocampista ha chiesto subito il cambio e ora le sue condizioni sono da valutare in vista della partita contro la Roma (in programma venerdì alle ore 20:45): la presenza del calciatore è a fortissimo rischio.