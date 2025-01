Genoa, Vieira: "Contenti per la vittoria, da domani testa alla Roma. Badelj? Spero non sia nulla di grave" - Bani: "Dobbiamo continuare così, godiamo nel mantenere la porta inviolata"

Patrick Vieira e Mattia Bani, rispettivamente allenatore e difensore del Genoa, sono intervenuti in conferenza stampa in seguito alla vittoria per 1-0 contro il Parma e tra i vari temi trattati si sono soffermati anche sulla sfida contro la Roma. Il Grifone affronterà i giallorossi venerdì alle ore 20:45 nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A. Ecco le loro parole.

VIEIRA IN CONFERENZA STAMPA

Le sue emozioni per la prima vittoria del Genoa davanti al nuovo presidente?

"Sono felice, era una partita importante per noi. Questo è solo un passo avanti perché ci sono ancora tante partite e vogliamo continuare a fare bene. Aspettavamo questa vittoria da 233 giorni ed è arrivata anche grazie a una bella prestazione. Siamo contenti, ma da domani pensiamo a preparare la prossima partita".

Come sta Badelj?

"Spero che non sia una cosa grave. Dobbiamo aspettare ancora un po' per capire la vera entità del problema".

BANI IN CONFERENZA STAMPA

Incassate pochi gol...

"Il lavoro degli attaccanti facilita noi difensori nella lettura delle azioni. Se non subiamo gol sappiamo che faremo punti. Godiamo nel non prendere gol, spero di continuare così".

Cosa vi dà in più Vieira?

"Ci dà tranquillità e serenità. E' arrivato in un momento difficile. Vuole che impostiamo il gioco e dobbiamo crescere sotto questo aspetto. Il campionato è ancora lungo e sarà difficile".