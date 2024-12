Serie A, vittoria in rimonta per l'Udinese: 2-1 alla Fiorentina

Due posticipi validi per la 17esima giornata di campionato in scena questo lunedì. Nel pomeriggio la Fiorentina, che ha riabbracciato Edoardo Bove in panchina con una deroga speciale della Figc senza la possibilità di scendere in campo, ha ospitato l'Udinese: al Franchi vincono i bianconeri 2-1 in rimonta. In avvio Kean sblocca la gara dal dischetto, nella ripresa gli ospiti ribaltano il risultato: Lucca pareggia al 49' e Thauvin sigla il gol vittoria al 57'.

Con questo risultato la Fiorentina resta a 31 punti in classifica, l'Udinese avanza raggiungendo quota 23.