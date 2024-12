Fiorentina-Udinese: Bove torna al Franchi. Seguirà la partita in panchina

Bella notizia da Firenze: Edoardo Bove torna al Franchi e seguirà la gara dei compagni di squadra dalla panchina. Oggi l'ex centrocampista giallorosso, dopo il malore accusato nel corso di Fiorentina-Inter e la successiva operazione per impiantare un defibrillatore sottocutaneo, torna per la prima volta da spettatore allo Stadio Franchi in occasione di Fiorentina-Udinese, gara valida per la 17esima giornata di campionato in programma alle 18,30. Bove assisterà al match dalla panchina, senza poter scendere in campo, grazie ad una deroga speciale ottenuta dalla Figc.